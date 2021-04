The Big Bang Theory, una teoria sul vero significato della serie TV

Una delle serie che, dopo la sua conclusione, ha creato più nostalgia nel pubblico è di sicuro The Big Bang Theory, che si è conclusa con la stagione 12. Il suo grande successo è dovuto non solo alla stupenda realizzazione, ma anche alla solida fanbase.

Se è vero che abbiamo avuto una degna conclusione con il finale della serie, è altrettanto indubbio che molti fan avevano pensato dei finali decisamente più assurdi e (forse) più curiosi, di una conclusione che comunque si è mostrata solida. Abbiamo già visto quali sono le migliori teorie scientifiche in The Big Bang Theory, o quale sia il miglior episodio di TBBT, o anche quale sia l'episodio peggiore di The Big Bang Theory. Oggi, però, vi raccontiamo una teoria alquanto folle sul reale significato della serie.

Questa ipotizzava che il finale dello show avrebbe messo in mostra il reale progetto dietro la serie. In parole povere, il pubblico credeva che tutto ciò che era successo nella serie finora in realtà era avvenuto soltanto nella testa di Sheldon (Jim Parsons). Questa assurda teoria vedeva Sheldon e Leonard a condividere insieme una stanza in un istituto psichiatrico, con Penny come vicina di stanza. Secondo la teoria, Sheldon avrebbe ucciso il padre e l'amante, Leonard sarebbe stato lobotomizzato dal governo per aver rivelato dettagli governativi cruciali alla Nord Corea, e Penny sarebbe impazzita a seguito della fallita carriera da attrice. A curarli ci sarebbero stati la dottoressa Amy Farrah Fowler (Mayim Bialik) e il dottor Rajesh Koothrappali, con il signor Howard Wolowitz come gestore dell'ospedale psichiatrico.

Come se non bastasse, molti spettatori si sono chiesti per quale motivo la serie doveva chiamarsi proprio The Big Bang Theory, e le più folli idee dei fan erano arrivate a ipotizzare che lo show sarebbe finito proprio con un big bang realizzato da Sheldon, Leonard, Raj e Howard.

Cosa ne pensate di queste folli teorie? Fatecelo sapere nei commenti!