The Big Bang Theory è tutto nella testa di Penny? La clamorosa teoria

Ci siamo innamorati alla follia di una serie come The Big Bang Theory, che dopo dodici stagioni, purtroppo ha raggiunto la propria conclusione. Se però esiste una certezza, è quella che rimarrà indelebile nelle nostre menti, e verrà ricordata come una delle sit-com più di successo degli ultimi vent'anni, catturando milioni di fan.

Ed è per questo che abbiamo dedicato allo show tantissimi approfondimenti e FAQ, come per esempio un focus sulla bizzarra e disastrosa versione bielorussa su The Big Bang Theory, o anche com'erano ieri e come sono oggi gli attori di TBBT. Ma se c'è un aspetto davvero affascinante di cui parlare, anche dopo la conclusione, è quello che riguarda le incredibili teorie che si sono generate nel corso degli anni: alcune affascinanti ma smentite, altre invece rimaste ancora aperte. Abbiamo già trattato delle teorie più folli di The Big Bang Theory, e anche della teoria che vede Penny di TBBT già esistente in un'altra serie TV. Ed è proprio oggi che vogliamo tornare a parlarvi di un'idea dei fan riguardo alla sit-com di Chuck Lorre che, in effetti, ancora non è stata del tutto smentita. E se The Big Bang Theory esistesse solo come frutto della mente di Penny?

Cerchiamo di chiarire il fatto. Una delle teorie più popolari, per molto tempo, è stata quella che vedeva la serie TV sugli scienziati nerd come un prodotto ideato interamente da Penny; e no, non si tratta di una di quelle teorie del complotto che dicono come il protagonista sia pazzo e quindi si immagina tutto quello che succede. In questo caso, la storia è piuttosto diversa.

La teoria è cominciata a diventare famosa dopo che i fan hanno considerato il fatto che tutte le scene della sit-com sembrano delle vere e proprie scenografie. Tutto normale, considerando che si tratta di un set televisivo quello dov'è stata girata la serie, ma non sembra troppo evidente come elemento? Potrebbe esserlo talmente tanto da... essere voluto, magari?

Forse state cominciando a capire dove vorremmo arrivare. Se il personaggio interpretato da Kaley Cuoco, per sbarcare il lunario, avesse deciso di scrivere una commedia teatrale parlando di alcune esperienze della sua vita, ma romanzandole e inventandole a tratti? La teoria era diventata talmente diffusa da popolare più volte le discussioni su internet, e non essendo mai stata smentita, ancora aleggia tra le menti dei fan. Difficile che possa essere davvero così: pensiamo che, in tal caso, il finale della serie avrebbe rivelato qualcosa. Eppure, gli indizi ci sono, e molti credono che in realtà la storia sia davvero questa. Certo, è davvero affascinante.

E ora è il vostro turno: pensate che The Big Bang Theory possa essere nient'altro che il frutto artistico della mente di Penny? Che sia tutto uno spettacolo teatrale? Per farcelo sapere, come sempre, basta un bel commento nello spazio dedicato, che leggeremo e al quale risponderemo con piacere!