The Big Bang Theory: tutti i videogiochi e le console citati nella sitcom

La sit-com di The Big Bang Theory è stata famosa, nel corso delle sue 12 stagioni, per aver più di una volta "strizzato l'occhio" a tutti i suoi fan più geek. Abbiamo già parlato di quali siano stati gli episodi più nerd di The Big Bang Theory, e oggi torniamo sull'argomento per vedere a tutte le citazioni del mondo dei videogames fatte dallo show.

Ecco quindi i migliori riferimenti a videogiochi e console fatti da TBBT.

Age of Conan

Nel terzo episodio della seconda stagione, La sublimazione barbarica, vediamo Sheldon (Jim Parsons) iniziare al popolare MMORPG di Age of Conan la bella Penny. I risultati sono tutti da ridere.

Halo 3

Howard "tradisce" i suoi amici durante settimo episodio della prima stagione, intitolato Il paradosso del raviolo al vapore, preferendo un appuntamento con la provocante Christy a un'intensa sessione di Halo 3. Penny (Kaley Cuoco) prenderà quindi il suo posto, dimostrando il proprio innato talento nel videogioco sviluppato da Bungie Studios.

Rock Band 3

Il famoso gioco di Harmonix Music Systems è protagonista del quindicesimo episodio della seconda stagione, La capacità materna, per ben due volte: all'inizio, troviamo Raj (Kunal Nayyar), insieme agli altri scienziati in un'appassionata versione di Under The Bridge dei Red Hot Chili Peppers; nel finale di puntata, persino Beverly Hofstadter (Christine Jane Baranski) viene catturata dal ritmo del videogame, duettando con Sheldon sulle note di Any Way You Want It dei Joruney.

PlayStation 4 vs XBOX One

Uno dei momenti più epici della serie, quello nel quale Sheldon deve scegliere quale sarà la sua prossima console tra l'ammiraglia Sony e quella Microsoft, uscite ai tempi da poco. L'episodio in questione è il diciannovesimo della settima stagione, L'amalgamazione dell'incertezza, nel quale Sheldon arriva a esasperare persino Amy (Mayim Bialik) per la propria indecisione.

Star Wars: The Old Republic

Chiudiamo con la puntata 19 della quinta stagione, Il vortice del weekend, nel quale Raj tenta di convincere i suoi amici a passare un weekend totalmente immersi nel nuovo MMORPG ideato da BioWare Star Wars: The Old Republic. La squadra dei ragazzi sarà affiancata da Bernadette Rostenkowski (Melissa Rauch), invitata da Howard.

Mentre vi lasciamo a un nostro focus su tutti gli easter egg e i riferimenti a Star Trek in The Big Bang Theory, la palla passa a voi: quali sono le vostre citazioni ai videogiochi preferite in The Big Bang Theory? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nello spazio a essi dedicato!