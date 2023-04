The Big Bang Theory: Warner Bros annuncia una nuova serie spin-off in arrivo su Max

Nella serata di ieri la Warner Bros. Discovery ha annunciato i suoi numerosissimi piani per il futuro, così come il nuovo nome della sua piattaforma digitale che da HBO Max passa al più semplice Max. Tra gli annunci, oltre alla serie tratta dalla saga di Harry Potter, c'è stato anche quello di un nuovo spin-off di The Big Bang Theory, il secondo.

Chuck Lorre, co-creatore di The Big Bang Theory e del suo primo spin-off Young Sheldon, è nelle fasi iniziali dello sviluppo di un'altra serie derivata dalla IP grazie al suo accordo globale con Warner Bros. Television.

La notizia è emersa durante la conferenza stampa in cui Warner Bros. Discovery ha annunciato il suo nuovo servizio di streaming (oltre a vari progetti come anche il trailer di The Sympathizer con Robert Downey Jr.). Se verrà ordinato come serie, il nuovo progetto legato a The Big Bang Theory sarà trasmesso su Max, la nuova piattaforma della società che combina HBO Max e Discovery+.

Durante la presentazione di WBD non sono stati rivelati dettagli sulla trama del nuovo spin-off. Anche se non c'è nulla di definitivo, si pensa che si tratterà di una serie di un'ora con un cast per lo più nuovo e con la possibilità che le star di The Big Bang Theory appaiano come ospiti in piccoli cameo.

The Big Bang Theory è andato in onda sulla CBS per 12 stagioni dal 2007 al 2019 e ha portato alla rete un grande successo di ascolti alla fine della sua corsa, raccogliendo circa 18 milioni di spettatori per il suo finale.

Young Sheldon ha debuttato nel 2017 ed è attualmente alla sua sesta stagione, con una settima già annunciata. Lo spin-off, interpretato da Iain Armitage nei panni della versione di nove anni del personaggio interpretato da Jim Parsons della serie originale (con quest'ultimo che fa delle apparizioni come voce fuori campo), è costantemente la serie comedy più vista in onda.

La nuova serie, di cui Lorre sarà produttore esecutivo attraverso la Chuck Lorre Productions, rappresenterebbe il secondo progetto di Lorre per la piattaforma Max. Warner Bros. TV sta attualmente producendo, infatti, How to Be a Bookie, comedy con Sebastian Maniscalco, Omar J. Dorsey, Andrea Anders, Vanessa Ferlito e Jorge Garcia. Lorre, Maniscalco e Nick Bakay sono produttori esecutivi.