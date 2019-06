The Big Bang Theory questo week-end su Canale 20 e Italia 2

Un doppio appuntamento a tema nerd questo week-end con la settima e la sesta stagione di The Big Bang Theory che saranno trasmesse rispettivamente il sabato sul canale 20 e la domenica su Italia 2.

Si tratta quindi di un intero fine settimana dedicato alla celebre serie TV che quest'anno si è conclusa definitivamente con la dodicesima stagione che ha fatto registrare il sorprendente dato di 23 milioni di spettatori per il finale The Big Bang Theory.

Vediamo insieme quali saranno gli episodi che saranno trasmessi.

Si inizia sabato 29 giugno con due episodi della settima stagione che andranno in onda sul canale 20:

The Big Bang Theory - Stagione 7 Ep. 10: La dissipazione della scoperta, Orario: 20:16 - 20:41

In questo episodio ritroviamo Sheldon vivere un profondo turbamento interiore dovuto al fatto di aver effettuato un'importante scoperta scientifica, ma avvenuta per puro caso. Ci penserà Leonard a risolvere la situazione, in un modo o nell'altro.

The Big Bang Theory - Stagione 7 Ep. 11: L'estrazione di Cooper, Orario 20:41 - 21:13

Sheldon deve fare ritorno nel suo Stato natale, ovvero il Texas. Il motivo? La sorella sta per partorire. Nel frattempo Leonard, Howard e Raj provano a immaginare la loro vita se non avessero mai fatto la conoscenza del bizzarro amico.

Domenica 30 giugno tocca invece alla stagione precedente, la sesta, di cui verranno trasmessi tre episodi.

The Big Bang Theory - Stagione 6 Ep. 13: La spedizione di Bakersfield, Orario 21:18

Il gruppo di amici si mette in viaggio per raggiungere il famigerato comic-con di Bakersfield. Ma l'esperienza che vivranno non sarà delle più tranquille.

The Big Bang Theory - Stagione 6 Ep. 14: L'inversione Cooper Kripke, Orario 21:38 - 22:03

Sheldon e uno dei suoi maggiori rivali, Kripke, si ritrovano a dover lavorare insieme. La cosa turba particolarmente l'umore del nostro protagonista. Il tutto mentre Howard e Raj sono impegnati a comprare la loro stampante 3D.

The Big Bang Theory - Stagione 6 Ep. 15: La segmentazione dello spoiler, Orario 22:03 - 22:32

Dopo aver ricevuto uno spoiler da parte di Sheldon, Leonard, furioso, decide di trasferirsi a vivere da Penny. Ma la ragazza non sembra particolarmente convinta di questa decisione.

Questo week-end guarderete questi episodi? E cosa ne pensate della conclusione di The Big Bang Theory? Fatecelo sapere sotto nei commenti.