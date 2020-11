The Big Bang Theory e Young Sheldon: tutti gli easter egg e le citazioni tra le due serie

Dopo che i lavori sul set di Young Sheldon 4 si erano interrotti per un caso positivo di COVID-19, la produzione sul set è ripartita, e diverse novità sono uscite nel frattempo: abbiamo infatti potuto vedere il primo trailer di Young Sheldon 4, che ci ha mostrato a quali novità assisteremo con il prossimo ciclo di episodi.

E le notizie non si fermano qui: infatti, abbiamo scoperto come, inaspettatamente, Young Sheldon potrebbe portare avanti la trama di The Big Bang Theory. In realtà, non è una novità che entrambi i franchise siano connessi tra loro, infatti oltre a essere parte dello stesso universo narrativo, spesso Young Sheldon ha cambiato alcune scene che abbiamo visto in TBBT. Per questo motivo, oggi vogliamo lasciarvi a una raccolta di tutti gli easter egg e riferimenti presenti nella serie prequel di The Big Bang Theory ideata da Chuck Lorre.

Vogliamo iniziare con uno degli easter egg in assoluto più curiosi, che riguardano il casting della mamma di Sheldon: se in TBBT il personaggio è stato interpretato dall'attrice Laurie Metcalf, lo stesso ruolo in Young Sheldon è affidato a Zoe Perry. Che c'è di strano, direte? Zoe Perry è la figlia di Laurie Metcalf. Incredibile.

Dopo essere apparsa in ben cinque episodi di The Big Bang Theory, l'attrice Vernée Watson ha recitato in due episodi di Young Sheldon... non nello stesso ruolo, ma in qualche modo "simile". Infatti, in entrambi gli show la Watson interpreta un'infermiera: Althea Davis in TBBT, infermiera Robinson nello spin-off. Cosa ancora più curiosa, l'attrice ha recitato nel ruolo di infermiera anche nelle serie Due uomini e mezzo e in Bob Hearts Abishola, entrambe ideate da Chuck Lorre. Coincidenze? Le teorie del "multiverso Lorriano" inizieranno a diffondersi!

Uno splendido easter egg è quello che riguarda il Professor Proton, interpretato dal brillante Bob Newhart. Nel pilot di Young Sheldon, infatti, possiamo vedere il giovane Sheldon vedere alla televisione il famoso show menzionato più volte in The Big Bang Theory, nel quale Proton mostrerà come caricare un orologio con una patata, uno degli esperimenti mostrati dal professore nel ventiduesimo episodio della sesta stagione di TBBT, La rinascita del protone.

Un altro fantastico riferimento riguarda la conversazione avvenuta tra Missy (Raegan Revord) e il piccolo Sheldon nella serie, nell'undicesimo episodio della seconda stagione di Young Sheldon, Una razza di superuomini e una lettera ad Alf, nel quale la bambina cita la serie televisiva Blossom, che Sheldon dice di non conoscere. Blossom è lo show per cui l'attrice Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler in TBBT) diventerà famosa, diversi anni prima di diventare la moglie di Sheldon in The Big Bang Theory.

E chiudiamo con il riferimento più importante e bizzarro di tutti: vi siete mai chiesti come sia nato il termine Bazinga in The Big Bang Theory? Ebbene, nel decimo episodio della seconda stagione di Young Sheldon, Un'infanzia bloccata e un barattolo di frutta secca, il nostro giovane protagonista interpretato da Iain Armitage troverà il nome di Bazinga come marca di alcuni gadget e scherzi al negozio di fumetti. Ecco l'origine tel termine che il dottor Cooper userà per le sue battute e i suoi "scherzi" di cattivo gusto.

E ora la palla passa a voi. Li conoscevate questi easter egg di Young Sheldon? Ne avete scovati altri e volete comunicarceli? Fatelo, lasciando un commento nello spazio dedicato!