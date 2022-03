The Big Leap è stata cancellata: la serie con Scott Foley non avrà una seconda stagione

La commedia drammatica The Big Leap è arrivata a fine 2021 su FOX, con i suoi 11 episodi. Sin dall'esordio, con la sua musica, esibizioni teatrali e temi ambiziosi, lo show ha ricordato Glee. Tuttavia le similitudini si fermano qui, perché The Big Leap non ha avuto lo stesso successo della serie di Ryan Murphy, e non avrà dunque una stagione 2.

Ad annunciarlo è stato lo stesso network, che lo scorso Dicembre aveva rimandato la decisione alla primavera del 2022. Adesso, dopo aver valutato i rating, che la classificano come la serie con il punteggio più basso di Fox in questa stagione, arriva la decisione.

Ovviamente tutto questo non vuol dire che stiamo parlando di uno show di basso valore, anzi, le prime impressioni su The Big Leap erano state ottime, e seppur con qualche calo, la serie con Scott Foley e Simone Recasner è stata nel complesso godibile. E a confermarlo è anche il punteggio ottenuto su Rotten Tomatoes, dove per la critica ha raggiunto un rarissimo 100%. Questo risultato è stato molto apprezzato anche dalla Fox, che ha aggiunto di aver incontrato il team di The Big Leap per ascoltare il discorso della seconda stagione prima di prendere la decisione finale.

Per chi non lo avesse visto, The Big Leap parla delle seconde possibilità, e segue un gruppo di personaggi diversi e sfortunati che tentavano di cambiare le proprie vite prendendo parte a un reality show di danza. Se siete curiosi di sapere di cosa ne abbiamo pensato, vi abbiamo parlato della serie nella nostra recensione di The Big Leap.