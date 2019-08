The Big Show Show: Jaleel White avrà un ruolo ricorrente nella serie

Come sappiamo, il wrestler sette volte campione del mondo Big Show sarà il protagonista di una nuova sitcom su Netflix intitolata The Big Show Show. Parte del cast è stata già ufficializzata, ma ora è arrivata la conferma che ci sarà anche Jaleel White, che conosciamo soprattutto per aver interpretato Steve Urkel in Otto sotto un tetto.

L'attore si unirà dunque a Paul Donald Wight II, questo il vero nome dell'atleta WWE, in questa nuova serie con episodi di mezz'ora. La storia sarà quella di un Big Show ormai in pensione e che inizierà a non sentirsi più al centro dell'attenzione. L'evento scatenante sarà della figlia adolescente, che andrà a vivere con lui, la moglie e le altre due figlie; una situazione che farà sentire il wrestler in minoranza e messo all'angolo, nonostante la sua stazza che non è di certo indifferente.



Jaleel White sarà Terry, un personaggio ricorrente di cui al momento non sappiamo molto altro. L'attore ha partecipato a ben 204 episodi di Family Matters, che in Italia conosciamo come Otto sotto un tetto, nell'arco delle nove stagioni della sitcom ABC a tema familiare. Inoltre, tornerà a vestire i panni di Steve Urkel come guest star in un episodio di Scooby-Doo and Guess Who?, la serie animata in onda su Cartoon Network e Boomerang in cui Shaggy e gli altri proveranno a risolvere nuovi misteri.

La produzione di The Big Show Show inizierà il prossimo 9 agosto a Los Angeles, e la serie comprenderà dieci episodi.