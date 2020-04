The Big Show è un fan di Ariana Grande grazie alle sue costar di Netflix

Grande successo per The Big Show Show, la sitcom di Netflix con protagonista Big Show, la gigantesca superstar WWE. E della serie ha parlato con DigitalSpy, raccontando qualche curiosità, come il fatto che ora è un fan di Ariana Grande proprio grazie alle sue piccole costar.

The Big Show Show, dopotutto, è uno show sulla famiglia, per le famiglie... Ma non solo.



"Tutti possono guardarlo, dai nonni ai più piccoli, perchè c'è qualcuno per ognuno" racconta l'atleta/attore "Il nucleo del nostro show è la famiglia, l'amore e gli affatti familiari, come anche la fiducia tra i suoi componenti. E sì, le famiglie discutono, e accadono tante cose. Ma è evidente come tutti si vogliano bene, come noi sul set, e lavoriamo tutti per lo stesso obiettivo. Questa è la famiglia"



Big Show poi continua elogiando le sue costar e i suoi collaboratori "C'è stato un ottimo casting, la chimica è fantastica, e anche la scrittura è buona. Ed è quello che volevo".



E a proposito di costar, sono state proprio le piccole a convertire la superstar WWE in un fan di una delle più grandi popstar in circolazione: Ariana Grande.



"Sono molto legato alle ragazze, è come se fossero davvero le mie figlie. [...] Lo scorso dicembre le ho portate a un concerto di Ariana Grande ad Anheim. Quindi Big Show era lì, in prima fila a un concerto di Ariana Grande, con le sue finte figlie. E sono anche diventato per davvero un suo fan".



Davvero?



"Seven Rings potrebbe essere nella mia playlist... È tutto quello che dirò".

The Big Show Show è attualmente disponibile su Netflix.