The Big Show Show è un successo: la serie debutta alla grande su Netflix

Paul Donald Wight, ex campione di wrestling meglio noto come The Big Show, è da pochissimi giorni su Netflix con una serie incentrata su di lui e intitolata appunto The Big Show Show. Nei primi due giorni di streaming la serie è già salita sul podio delle tendenze internazionali, per la gioia dei WWE Studios che la co-producono.

The Big Show Show è una sitcom incentrata sulla vita dell'ex lottatore, sette volte campione del mondo, che dopo l'attività agonistica ha molto più tempo da passare a casa e sperimenta situazioni mai vissute prima, ritrovandosi a dover obbedire agli ordini della moglie e delle tre figlie.

La moglie del protagonista è interpretata da Allison Munn e le tre figlie sono invece Reylynn Caster, Lily Brooks O’Briant e Juliet Donefeld. Fa parte del cast anche Jaleel White di Otto sotto un tetto, che nella serie ha un ruolo ricorrente.

La sitcom mostra il lato comico e spensierato di The Big Show, il quale, per la verità, ne aveva già dato un saggio anche negli anni trascorsi nel mondo del wrestling, ogni volta che ne ha avuto l’occasione.

Sul suo profilo Twitter, come si può vedere in calce alla news, la WWE ha pubblicato un video in cui Paul Wight ringrazia i fan per il supporto e li invita a guardare la serie su Netflix.

Se non l'hai ancora fatto, dai un'occhiata al trailer di The Big Show Show.