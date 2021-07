The Bing Bang Theory e quel buco di trama su Leonard e Star Trek

Sono molti i riferimenti alla cultura pop presenti nei vari episodi di The Big Bang Theory, soprattutto riguardanti collezioni di fumetti, magliette o gadget vari inerenti a vari universi fumettistici, seriali o videoludici.

Gli spettatori di The Big Bang Theory, però, hanno anche imparato a comprendere come per Leonard Hofstadter non sia sempre semplice conservare i suoi cimeli. Basti pensare che proprio durante la prima stagione, nell'episodio intitolato l’Annientamento Nerdvana, Penny afferma che le action figure e i fumetti che circondano l’appartamento di Leonard “sono cose per bambini” e lui, per compiacerla, decide di liberarsene mettendoli in vendita.

È proprio questa frase e il comportamento di Leonard a mandare su tutte le furie il compagno di avventure Sheldon Cooper. Tuttavia, quando l'amico cerca di vendicarsi nel suo solito modo burbero e poco diplomatico, Leonard lo minaccia di aprire un action figure di Star Trek in perfette condizioni spiegando che si trattava di un modello esclusivo di Geordi La Forge senza visiera di Star Trek: The Next Generation.

I fan di Star Trek, tuttavia, hanno notato immediatamente come la figura sullo schermo non corrisponde assolutamente a questa descrizione. In un forum ufficiale di The Big Bang Theory hanno scritto:

"Nella famosa scena in cui Leonard minaccia di aprire la scatola, si può osservare l’action figure di Star Trek The Next Generation Geordi LaForge (senza visiera). L’uniforme indossata dall’action figure, tuttavia, è quella di Geordi in Star Trek Generations il film, non la serie televisiva come dichiarato da Leonard."

I fan di Star Trek sanno perfettamente che c'è una grande differenza tra i personaggi dei film e quelli della serie televisiva, pertanto anche le action figure hanno valori differenti e quella di Leonard non vale nemmeno molto.

