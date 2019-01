The Black Game: annunciato l'evento Instagram dedicato a Black Mirror

"Il peggior gioco di sempre sarà la realtà" è la frase con cui Netflix lancia The Black Game, l'evento speciale di Black Mirror che si terrà su Instagram la settimana prossima. Il 16 gennaio infatti gli utenti potranno interagire con le stories che verranno condivise sul social dall'account ufficiale del colosso dello streaming.

Ecco la descrizione ufficiale dell'evento: "Bandersnatch è stato solo l’inizio. Stefan era solo un personaggio di finzione, con cui avete giocato. Ora è il momento di fare sul serio: con The Black Game, per un giorno, sarete voi a decidere la storia. Ma sarà qualcun altro a viverla.



Non importa in quale parte d’Italia vi troviate il 16 gennaio, per partecipare vi basterà seguire Netflix su Instagram e interagire con le stories che condivideremo nella giornata del 16. Prendete parte all’esperimento che sconvolgerà la vita di una persona: diventate Black Gamers."

The Black Game continua la strada intrapresa appunto da Black Mirror: Bandersnatch, il film interattivo uscito su Netflix il mese scorso. Bandersnatch segue le vicende di un giovane programmatore che vuole trasformare un romanzo fantasy in un videogioco interattivo, cominciando a mescolare realtà e fantasia cadendo in un vortice di confusione. Il film si compone di svariate scelte binarie che vanno poi ad alterare il tessuto narrativo dell'esperienza conducendo a cinque finali principali differenti.