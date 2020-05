The Blacklist 7, un'idea a dir poco folle per completare l'ultimo episodio: scoprite quale

Ottime notizie per i fan della serie con James Spader: oltre al rinnovo di The Blacklist per l'ottava stagione, la produzione ha appena annunciato di aver concluso i lavori sul finale di stagione, usando una tecnica particolare.

Nonostante la conclusione anticipata della stagione, che sarebbe dovuta continuare per altre tre puntate, tutti gli appassionati della serie crime prodotta da NBC sono entusiasti di sapere che l'episodio intitolato "The Kazanijan Brothers" andrà in onda il prossimo 15 maggio, e sarà composto da scene in live action insieme ad altre animate, nel classico stile noir che contraddistingue lo show. La causa di tutto questo è l'attuale emergenza Coronavirus, che ha costretto le produzioni a sospendere i lavori sulle serie TV, nonostante questo il regista ha deciso di provare questa tecnica, che permette al cast e agli animatori di lavorare da casa.

Ad ispirare Jon Bokenkamp, il creatore di The Blacklist, è stato proprio il fumetto da cui è tratto lo show, permettendo così ai fan di vedere come continua la storia del protagonista Red Reddington, come potete leggere nella nostra anteprima di una puntata di The Blacklist 7, nel cui cast troviamo James Spader, Megan Boone e Diego Klattenhoff. Infine ricordiamo che in Italia le puntate dello show vanno in onda sui canali di Sky.