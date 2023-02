The Blacklist cancellata: finisce dopo 10 stagioni la serie con James Spader

Con la condivisione di un nuovo trailer per la decima stagione, NBC ha annunciato la cancellazione di The Blacklist al termine di un'avventura decennale esaltante e sicuramente ricca di soddisfazioni. Dopo 10 anni e più di 200 episodi prodotti, la serie con protagonista James Spader nel ruolo di Raymond Reddington dirà addio a tutti i suoi fan.

Come consuetudine, insieme all'annuncio, sono arrivati i messaggi dei produttori che hanno salutato il cast e tutta la squadra al lavoro sullo show in questi ultimi dieci anni:

"Dopo 10 anni, centinaia di casi e più di 200 episodi prodotti, siamo onorati di giungere alla nostra conclusione", ha dichiarato lo showrunner e produttore esecutivo John Eisendrath. "È stato incredibilmente divertente creare gli strani, subdoli e deliziosi Blacklister che ogni settimana sfidavano Raymond Reddington e la nostra task force dell'FBI. Vorremmo ringraziare tutti i dipendenti della NBC e della Sony, la nostra straordinaria troupe che ogni giorno realizza l'impossibile, i nostri scrittori e produttori dall'inventiva infinita e il nostro straordinario cast che ha dato vita a questi personaggi. Apprezziamo i nostri fan che ci hanno accompagnato in questo viaggio meraviglioso e siamo entusiasti di condividere con loro questa stagione finale".

Lisa Katz, produttrice di NBCUniversal Television e Streaming, ha aggiunto: "Non capita spesso che una serie risuoni così profondamente con il pubblico da andare in onda per 10 stagioni, ma The Blacklist ha dimostrato di essere una combinazione perfetta di produttori di grande talento, scrittura stellare, un cast che non ha mai mancato di dare il meglio e una troupe sempre all'altezza della situazione. Un enorme ringraziamento ai nostri partner della Sony, a tutti coloro che nell'ultimo decennio hanno reso questo show parte integrante della storia della NBC e, naturalmente, un cenno speciale a James Spader, la cui interpretazione rimane a dir poco spettacolare".

Solo un anno fa, The Blacklist veniva rinnovata per la sua decima stagione, ma già da qualche mese si era capito che lo show non sarebbe andato oltre. Ricordiamo, che al termine della Stagione 8 Megan Boone aveva lasciato The Blacklist, con enorme rammarico dei fan.

La decima e ultima stagione di The Blacklist esordirà su NBC il 26 febbraio prossimo.