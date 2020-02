The Blacklist: NBC rinnova la serie con James Spader per un'ottava stagione

Come confermato da Variety e dalle altre testate americane, NBC ha rinnovato The Blacklist per un'ottava stagione. Le avventure di Raymond Reddington interpretato da James Spader torneranno quindi per nuovi e appassionanti episodi anche l'anno prossimo.

Il rinnovo è avvenuto proprio mentre si attende la ripresa della settima stagione, che comincerà proprio oggi sulle reti della NBC. Al centro della trama c'è come detto Raymond Reddington uno dei criminali più ricercati dall'FBI che all'inizio della serie a sorpresa si costituiva per poi offrire i suoi servizi di consulenza per cercare di catturare altri pericolosissimi criminali ricercati, stilando anche una personalissima blacklist dei criminali che vuole togliere di mezzo.

I co-presidenti della programmazione di NBC, Lisa Katz e Tracey Pakosta hanno così commentato il rinnovo: "Congratulazioni al nostro incredibile cast, ai produttori e a tutta la squadra, che ogni settimana continuano a fornire eccellenza allo show. Non potremmo essere più emozionati di continuare la storia di Red e Liz con la stagione otto".

Prodotta da Sony Pictures Television e Universal Television in associazione con Davis Entertainment, The Blacklist in effetti sta continuando ad avere dei rating e dei riscontri di pubblico esemplari per una serie che viene trasmessa ancora in maniera classica sui network generalisti. "The Blacklist continua a raccontare storie ad alto tasso di immaginazione ed emozione", ha commentato il co-presidente di Sony Pictures Television. "Questo grazie al cast brillante, al team e al gruppo di sceneggiatori, guidato da Jon Bokenkamp e John Eisendrath, la cui creatività è imparagonabile a quella di nessun altro. Aspettate di vedere cosa bolle in pentola per l'ottava stagione. Grazie a Lisa Katz, Tracey Pakosta, Pearlena Igbokwe e a tutti i nostri partner di NBC e Universal Television".

Del cast di The Blacklist fanno parte anche Megan Boone, Diego Klattenhoff, Harry Lennix, Amir Arison e Hisham Tawfiq.