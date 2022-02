The Blacklist: la serie con James Spader rinnovata per la Stagione 10

Mentre era ospite all'ultima puntata del Tonight Show condotto da Jimmy Fallon, James Spader ha confermato ufficialmente che The Blacklist ha ottenuto il rinnovo per la decima stagione sul network NBC. Buone notizie, dunque, per l'acclamata serie televisiva, che è rimasta nel cuore degli spettatori nonostante le assenze importanti subite.

Infatti, a partire dalla nona stagione la serie aveva dovuto fare i conti con l'addio di Elizabeth "Liz" Keen, personaggio interpretato da Megan Boone, e quello dello stesso creatore dello show, Jon Bokenkamp (che svolgeva anche il ruolo di showrunner). Nonostante l'uscita di scena di Boone, nel cast della nona stagione di The Blacklist erano tornati Spader, Diego Klattenhoff e Harry Lennix, che sono stati quindi gli unici tre membri ad aver partecipato allo show di NBC fin dalla sua prima stagione.

L'ultima stagione ha visto uno slittamento dell'ambientazione a due anni dopo la morte di Liz. Questi ultimi episodi stanno ottenendo una media di circa 5.1 milioni di spettatori e con un rating pari a 0.6, di poco inferiore ai dati registrati con l’ottava stagione.

Per chi non avesse dimestichezza con la serie, al centro della trama di The Blacklist c'è come detto Raymond Reddington uno dei criminali più ricercati dall'FBI che all'inizio della serie a sorpresa si costituiva per poi offrire i suoi servizi di consulenza per cercare di catturare altri pericolosissimi criminali ricercati, stilando anche una personalissima blacklist dei criminali che vuole togliere di mezzo.

Prodotta da Sony Pictures Television e Universal Television in associazione con Davis Entertainment, The Blacklist in effetti sta continuando ad avere dei rating e dei riscontri di pubblico esemplari per una serie che viene trasmessa ancora in maniera classica sui network generalisti. Ad ispirare Jon Bokenkamp, il creatore di The Blacklist, è stato proprio il fumetto da cui è tratto lo show, permettendo così ai fan di vedere come continua la storia del protagonista Red Reddington.