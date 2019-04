The Blacklist: nella settima stagione non ci sarà un personaggio importante

Mozhan Marnò, interprete dell'agente Saman Navabi dalla seconda stagione di The Blacklist, lascerà lo show della NBC a partire dalla settimana stagione. Lo conferma TVLine. La puntata trasmessa nei giorni scorsi a questo si è trattata dell'ultima di Marnò nello show. Il destino di Navabi era incerto sin dall'inizio della sesta stagione.

Ad annunciare l'addio è stata la stessa attrice con un post su Instagram:"Cinque anni fa ho ricevuto una telefonata dal mio agente in cui mi si annunciava che avevo ottenuto il ruolo di Samar. La mia vita è cambiata quasi dal giorno alla notte, ed è stata un'esperienza fantastica. Ho compiuto errori, stretto amicizie, sono cresciuta. Ho trascorso tempo lavorando con delle persone incredibili. Ogni volta che salgo sulla metropolitana a New York sento qualcuno che grida con affetto 'Yo, Saman!'. Un'estate fa ho deciso che ero pronta per il prossimo capitolo e i produttori hanno accettato la mia richiesta di dire addio allo show. Stasera la mia vita cambia ancora. Mentre va in onda il mio ultimo episodio volevo semplicemente ringraziare i miei colleghi, i miei produttori e i fan dello show; grazie, è stato davvero divertente".



I protagonisti di The Blacklist - serie acquisita da Netflix nel 2014 - sono James Spader, Megan Boone, Diego Klatenhoff e Harry Lennix. Lo show fa registrare una media di poco più di sette milioni di telespettatori.



Mozhan Marnò ha partecipato nel cast del film di Ana Lily Armipour, dal titolo A Girls Walks Home Alone at Night. Sul piccolo schermo ha recitato anche in House of Cards. The Blacklist è stata rinnovata per una settima stagione proprio poco tempo fa.