The Blacksmith: NBC realizzerà una serie TV basata sulla graphic novel

Continuano gli adattamenti fumettistici pensati per il piccolo schermo. Questa volta tocca a The Blacksmith, graphic novel molto apprezzata di Malik Evans e Richard Sparkman. La serie, ambientata nel mondo dello spionaggio High-Tech, sarà realizzata dall'emittente americana NBC.

The Blacksmith segue le intrepidi avventure di Alex Malloy, un uomo noto nella comunità dell'intelligence per aver costruito armi ad alta tecnologia per le agenzie governative statunitensi. Dopo aver scoperto che alcuni dei file contenenti i suoi disegni delle armi sono caduti nelle mani sbagliate, inizia una vera e propria caccia per recuperarli prima possano essere utilizzate per l'obiettivo sbagliato.

A produrre e supervisionare la serie, di cui al momento non si conosce ancora il cast e la possibile finestra di lancio, ci penserà Jeff Wardlow, già avvezzo al mondo fumettistico per aver scritto e diretto Kick-Ass 2, uscito nel 2013. Tra i suoi lavori figurano anche la serie FX The Strain e lo show della AMC Bates Motel.

The Blacksmith sarà prodotta da Universal TV in associazione con Studio71 e Kickstart, compagnia dietro alla pubblicazione del fumetto. Cosa ne pensate di questo annuncio? Fatecelo sapere nei commenti, qui sotto.