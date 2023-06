The Bondsman: Kevin Bacon cacciatore di taglie non morto nella nuova serie Prime Video

Kevin Bacon è pronto a prendere parte a una nuova serie tv horror incentrata su un cacciatore di taglie che torna dalla morte e che sarà trasmessa su Amazon Prime Video per la produzione di Blumhouse. The Bondsman, questo il titolo del nuovo show, vedrà l’attore di Tremors tornare sulla piattaforma di Bezos dopo la sua presenza in I Love Dick.

Dopo aver candidamente annunciato di attendere la chiamata per un eventuale sequel di Tremors, Kevin Bacon è pronto a tornare sul piccolo schermo in uno show che mescola horror e azione. La serie ha già avuto l’ok per essere prodotta, ma i lavori non cominceranno fino a che lo sciopero indetto dalla WGA non sarà finito.

La trama dovrebbe ruotare intorno al personaggio di Hub Halloran, un cacciatore di taglie a cui viene data una seconda possibilità dopo la morte e che scopre che il suo lavoro ha assunto dei connotati demoniaci.

Secondo Deadline la serie si comporrà di otto episodi della durata di mezz’ora ciacuno con Bacon pronto a prendersi ancora una volta il proscenio dopo le tante ottime apparizioni degli ultimi anni: l’attore, sulla cresta dell’onda già dagli anni ’80 ha saputo reinventarsi anche grazie a dei ruoli per il piccolo schermo che lo hanno visto sempre più protagonista nel panorama dello streaming mondiale.

Vi terremo aggiornati a proposito di tutte le novità riguardanti The Bondsman, intanto, vi lasciamo alla notizia che un altro progetto Blumhouse è ufficiale: il film di Dead by Daylight è in arrivo.