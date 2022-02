The Book of Boba Fett 1x07, quanto durerà l'episodio finale?

Non ci aveva convinto del tutto, almeno in partenza, The Book of Boba Fett, lo standalone sul cacciatore di taglie più temibile della galassia che si è trasformato invece in un gigantesco enseble. Un'infinità di personaggi pronti a tornare nel finale di stagione di domani, che potrebbe essere il più lungo fra tutti gli episodi.

Non era iniziata al meglio la nuova serie targata Lucasfilm, nonostante abbia potuto contare sulla stessa squadra (Favreau, Filoni, Rodriguez) e la stessa formula di The Mandalorian. La prima metà di episodi di The Book of Boba Fett non ci aveva convinto affatto, salvo poi mostrare i muscoli a tre episodi dal gran finale di domani proprio giocandosi massicciamente la carta dei camei da altri prodotti Star Wars. Innumerevoli, qualcuno quasi scontato in The Book of Boba Fett, mentre altri ci hanno fatto letteralmente saltare dalla sedia, sia in termini di grandi ripescaggi (più prevedibili) che di debutti in live-action e in grande stile.

Secondo l’opinione di alcuni però, l’introduzione di un personaggio in particolare in The Book of Boba Fett potrebbe aver rovinato la serie. Nel senso che avrebbe tolto anche gli ultimi margini di autosufficienza, sia fuori che dentro il piccolo schermo, al personaggio di Boba. Nonostante fosse lui, infatti, la grande icona degli originali, contro ogni previsione gli ultimi show più azzeccati di Lucasfilm sono riusciti a ribaltare questa fama, mettendolo in secondo piano rispetto ad altre figure che stanno facendo grande fortuna, nel nuovo corso della continuity narrativa aperta da Disney.

Secondo altri invece, quest’apparizione – che più che un cameo si è presa un intero episodio e più – sta a dimostrare definitivamente gli intenti di Dave Filoni: creare un doppio show a intermittenza, che riannodi i fili dell’eredità perduta di Mandalore e getti le basi per una sua rifondazione, unendo eroi (o antieroi) vecchi e nuovi. Sia come sia, tutte le comparse che abbiamo visto nel corso dei precedenti episodi sono destinate a tornare, alcune grazie alle assurde tecnologie messe in campo dal comparto degli effetti visivi di The Book of Boba Fett. Tutti insieme, contribuiranno a un finale esplosivo per The Book of Boba Fett, forse in grado di far dimenticare gli errori dei primi episodi e lanciarci un preciso messaggio: “Il punto d’arrivo era questo, ci serviva solo un po’ di tempo”.

Ed è proprio il tempo, che manca, in questa resa dei conti finale. Più precisamente, il minutaggio: come per i primi episodi di The Book of Boba Fett, Disney non ha reso nota in anticipo una durata ufficiale degli episodi. Sappiamo che il range ufficiale si dovrebbe aggirare fra i 37 minuti minimi (come il primo episodio) e i 50 minuti massimi di quello più lungo. E ovviamente, in linea con le strategie per la maggioranza dei finali di stagione, è probabile che l’episodio in uscita domattina alle 9:00 abbia proprio la durata massima di 50 minuti. Che sembra comunque minimale, rispetto alla quantità di personaggi presenti, già bastanti per un’intera pellicola. Per una volta, di questa serie, avremmo voluto un’ora e passa.