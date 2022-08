The Book of Boba Fett 2, Ming-Na Wen a sorpresa: 'La annunceranno presto!'

Limitandosi solo agli ascolti e ancor di più all'accoglienza della serie da parte dei fan di Star Wars e dello stesso Boba Fett, uno dei personaggi più iconici del franchise, non si può certo dire che The Book of Boba Fett si meritasse una seconda stagione. Ma non era una serie limitata e ora pare che qualcosa si muova.

Su una cosa, solo una, Mark Ruffalo ha ragione quando definisce Star Wars ripetitivo e senza fantasia. E cioè che quando Disney porta avanti le storie di protagonisti che fecero la storia della prima era LucasFilm, finisce (quasi) sempre per non essere all’altezza di George Lucas. Quasi un complesso di inferiorità che le impedisce di creare ambientazioni originali o banalmente dei prodotti che si reggano su se stessi. Quando invece punta a creare nuovi filoni e personaggi, ottiene ottimi risultati. Dopo il clamore per Rogue One per esempio, Andor parlerà della gente comune nella prossima serie Star Wars in arrivo.

Per quanto riguarda Boba Fett invece, la serie è stata generalmente criticata almeno fino all’arrivo salvifico del Mando di Pedro Pascal a partire dal quinto episodio. Segno, però, che la serie non riusciva appunto a reggersi su se stessa, nonostante gli ottimi punti di forza di The Book of Boba Fett, che pure non mancavano. Eppure, il fatto che non fosse stata ordinata come limited series doveva far pensare che qualcosa fosse nell’aria, come ci conferma ora la Ming-Na Wen interprete di Fennec Shand al fianco di Temuera Morrison.

Tramite Star Wars News Net, l’attrice ha infatti rivelato al Fan Expo di Boston: “Una seconda stagione di The Book of Boba Fett? Ci spero! Non conto mai i miei polli prima che si schiudano, perché in questo settore non si sa mai. Ma, tocchiamo ferro, lo annunceranno presto”. Ovviamente, dopo le premesse di crossover gettate nella precedente stagione, questi nuovi episodi potrebbero risentire di quanto vedremo nella terza stagione su Din Djarin, che accoglie ora una famosissima star di Ritorno al Futuro in The Mandalorian.

Voi la vedreste una seconda stagione su Boba o lascereste perdere in partenza? Ditecelo nei commenti!