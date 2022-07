The Book of Boba Fett, 4 nomination agli Emmy Awards per la criticata serie Star Wars

Nelle scorse ore la Television Academy ha annunciato le nomination degli Emmy Awards 2022... e non mancano le sorprese! Se i Marvel Studios hanno totalizzato ben 19 nomination per Loki, What If...?, Hawkeye e Moon Knight, anche la serie Star Wars The Book of Boba Fett si è ben difesa.

Mentre continua a far discutere il futuro di Boba Fett, la serie spin-off di The Mandalorian ha totalizzato infatti 4 nomination nelle categorie relative al Miglior montaggio sonoro per una serie drammatica o comedy, ai Migliori effetti visivi speciali, ai Migliori costumi fantasy/sci-fi e al Miglior coordinamento degli stunt per una serie drammatica, miniserie, serie antologica o film tv.

A proposito del futuro dello show, nelle passate settimane Temuera Morrison era intervenuto in merito, dicendosi convinto che Boba Fett non saprà stare alla larga da nuove avventure in giro per la Galassia: "Io posso andare in cerca di avventure perché con la sabbia ho già dato, certamente. Quindi penso che andrà così: lei (Fennec) resta sulla sabbia e io mi faccio coinvolgere in varie avventure, poi torno a casa e le racconto tutto. Poi magari lei potrebbe avere il suo turno, io resterei a casa e lei andrebbe in giro a lavorare, potrei restarmene nella sala del trono a gestire tutti gli affari" sono state le parole dell'attore.

Nel frattempo, The Mandalorian si prepara a tornare con la terza stagione e nelle scorse ore un leak ha svelato l'attesissimo teaser di The Mandalorian 3 che era stato mostrato durante la Star Wars Celebration 2022. Nell'attesa di rivedere Pedro Pascal nei panni del protagonista Din Djarin, non ci resta che aspettare la release ufficiale del teaser di The Mandalorian 3!