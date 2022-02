The Book of Boba Fett: ecco alcune easter egg del finale che forse vi sono sfuggite!

Nella giornata di ieri è stata diffusa in streaming la settima e ultima puntata di The Book of Boba Fett, serie Star Wars incentrata sul personaggio iconico della saga qui interpretato da Temuera Morrison che non sappiamo ancora se tornerà in una seconda stagione (The Mandalorian 3 dovrebbe debuttare a fine anno). Ecco alcune easter egg del finale.

Innanzitutto, proprio all'inizio dell'episodio finale di The Book of Boba Fett vediamo l'Ala X di Luke Skywalker con a bordo R2-D2 e il piccolo Grogu, segmento che ci fa dedurre che il piccolo ha scelto la cotta di maglia regalatagli da Mando e che questo è bastato a Luke a interrompere il suo addestramento nelle vie dei Jedi poiché troppo attaccato sentimentalmente al mandaloriano.

Quando però Pelli vede l'Ala-X arrivare afferma subito di aver avviato la procedura per delle licenze, segno che la burocrazia è tornata prepotente nel mondo di Star Wars dopo la caduta dell'Impero ed è supervisionata dalle forze della Nuova Repubblica, cosa che era già stata accennata negli episodi precedente con il ritorno di Din Djarin.

Dai dialoghi tra Boba Fett e Cad Bane, inoltre, scopriamo un po' più sul passato dei due cacciatori di taglie che sembrano conoscersi molto bene (entrambi sono stati al servizio dell'Impero ormai caduto) e in particolare sembra sia stato canonizzato un episodio perduto di The Clone Wars, dove Cad Bane veniva colpito alla testa e inoltre la scena del loro duello finale sembra un omaggio al western Butch Cassidy, con Robert Redford e Paul Newman.

C'è anche un altro evidente omaggio ai classici di Hollywood ed è ben visibile quando il rankor verso la fine dell'episodio sovrasta i palazzi di Taooine. La scena è un dichiarato omaggio a King Kong nonché ai film del genere kaiju.

Vi lasciamo alla nostra recensione del finale di The Book of Boba Fett, da leggere rigorosamente al termine della visione dell'episodio. C'è anche la possibilità che il finale di Boba Fett abbia anticipato l'arrivo di altri spin-off di Star Wars.