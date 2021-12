The Book of Boba Fett: Ecco le splendide action-figure della Black Series

Dopo che alcuni fan si sono annoiati con The Book of Boba Fett, speriamo che tutti gli appassionati di Guerre Stellari possano dirsi soddisfatti della nuova wave di "Star Wars The Black Series", serie di action figure realizzata da Hasbro e ispirata ai personaggi che popolano la galassia lontana lontana.

Infatti, le nuove action figure della Black Series vantano anche la presenza di Boba Fett e Fennec Shand, recentemente esplorati in The Book of Boba Fett. In particolare, la collezione si basa, oltre che sul già citato The Book of Boba Fett, anche su The Mandalorian, sul primo Guerre Stellari, su Il Ritorno dello Jedi e su Rogue One. Ovviamente, tra le ultime aggiunte, sono di particolare interesse le action figure di "Throne Room Boba Fett" e di Fennec Shand, che potete ammirare nell'immagine in calce alla notizia, essendo le prime apparizioni di The Book of Boba Fett nella Black Series. Qui di seguito potete poi leggere un elenco degli altri pezzi di questa splendida serie:

Star Wars The Black Series Boba Fett (Tython)

Star Wars The Black Series Migs Mayfeld (Morak)

Star Wars The Black Series Stormtrooper (Jedha Patrol)

Star Wars The Black Series Ponda Baba

Star Wars The Black Series Dr. Evazan

Star Wars The Black Series Bib Fortuna 6-Inch

Star Wars The Black Series Princess Leia Organa (Yavin Ceremony)

Infine, vi invitiamo a leggere la nostra recensione del primo episodio The Book of Boba Fett e vi ricordiamo che la serie è attualmente disponibile su Disney+.