The Book of Boba Fett, annunciato il numero di episodi della serie DisneyPlus

Manca sempre meno al debutto di The Book of Boba Fett, la nuova serie dell'universo di Star Wars che sbarcherà in streaming su DisneyPlus a fine anno. Dopo vari rumour, a un mese esatto dall'uscita della serie, arriva l'annuncio ufficiale sul quantitativo di episodi in cui sarà suddiviso lo show.

Per colmare l'attesa da parte dei tantissimi appassionati di questo franchise, negli ultimi giorni sono stati pubblicati dei video in anticipazione: due giorni fa è stato diffuso un teaser di The Book of Boba Fett più incentrato sull'ambientazione, mentre oggi è uscito un nuovissimo teaser, focalizzato sul personaggio di Boba Fett.

Come potete vedere dal tweet in calce all'articolo, l'account Twitter ufficiale dedicato all'universo di Star Wars ha confermato che The Book of Boba Fett sarà composto da 7 episodi. Non si tratta di una sorpresa, dato che fin dall'inizio era noto che si sarebbe trattato di una sorta di serie-evento.

Nel tweet vediamo anche due nuovi character poster, insieme al reminder del debutto di Star Wars: The Book of Boba Fett, il cui primo episodio esordirà dal 29 dicembre in streaming su DisneyPlus. Dato lo svolgimento in 7 episodi, se la strategia di distribuzione sarà quella di un episodio a settimana, l'ultima puntata sarebbe destinata ad uscire il 9 febbraio 2022.