The Book of Boba Fett, in arrivo la nuova action figure di Bring Home the Bounty

Tra qualche ora uscirà sul mercato un nuovo set dell'evento dello Star Wars Universe, Bring Home the Bounty e Hasbro è pronto ad annunciarne il lancio. Nel frattempo sono state pubblicate le immagini dell'action figure di Boba Fett, protagonista della nuova serie The Book of Boba Fett, con il look mostrato sul pianeta Morak.

Dopo l'apparizione nella seconda stagione di The Mandalorian, Boba Fett è ora al centro del franchise con The Book of Boba Fett, la nuova serie disponibile su Disney+ e giunta all'episodio 4; in tal senso Disney ha pubblicato nuove foto di The Book of Boba Fett.

Ora Hasbro propone un'altra action figure del personaggio interpretato da Temuera Morrison, con tanto di accessori e armi, al prezzo di 26 dollari.



L'action figure è inclusa nella Star Wars: The Vintage Collection. Boba Fett è protagonista della nuova serie dello Star Wars Universe, The Book of Boba Fett, creata da Jon Favreau e prodotta da Lucasfilm.

Si tratta della seconda serie tv live action di Star Wars dopo The Mandalorian, nonché spin-off di quest'ultima.



La serie è temporalmente ambientata dopo le vicende de Il ritorno dello Jedi e diversi anni prima di Il risveglio della Forza; protagonista è il cacciatore di taglie Boba Fett insieme alla mercenaria Fennec Shand, le cui avventure iniziano sulle spiagge di Tatooine.



Su Everyeye trovate la recensione dell'episodio 4 di The Book of Boba Fett, disponibile su Disney+.