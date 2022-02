The Book of Boba Fett, atmosfere western nel nuovo poster per l'episodio finale!

Alla vigilia dell'uscita in streaming su DisneyPlus del settimo e ultimo episodio di The Book of Boba Fett, ecco un nuovo incredibile poster che richiama nei toni e nello stile le locandine del cinema western.

Domani debutterà su DisneyPlus l'ultimo episodio di The Book of Boba Fett e il nuovo poster diffuso da Lucasfilm raccoglie in un'unica immagine tutti i nuovi e vecchi personaggi che sono apparsi nella serie spin-off di The Mandalorian.

Al centro Boba Fett e la sua fidata alleata Fennec Shand, interpretati da Temuera Morrison e Ming-Na Wen. Insieme a loro Din Djarin, Luke Skywalker, Ahsoka Tano, Grogu, Cad Bane e molti altri personaggi di Boba Fett che vedremo nel finale.

Nel settimo capitolo di The Book of Boba Fett è probabile che vedremo tutti gli alleati di Boba Fett radunarsi per affrontare a viso aperto il sindacato Pyke, ostacolandone le ambizioni per il controllo di Tatooine.

E' stato proprio lo stesso Morrison nei giorni scorsi ad anticipare alcuni dettagli dell'episodio conclusivo di The Book of Boba Fett: "Sarà pieno di sorprese" ha detto, rivelando che Boba intende vendicare il padre: "Essendo un giovane adolescente, senza padre, ha dovuto fare a modo suo. Quindi sì, ha un forte desiderio di vendetta. Penso che sia meglio avvertire Jon Favreau che avremo bisogno di un'altra serie in cui Boba e Fennec riusciranno finalmente ad acciuffare Mace Windu".

Nell'attesa di sapere se assisteremo alla vendetta di Boba Fett nell'ultima puntata della serie a lui dedicata, ecco tutti i rimandi e gli omaggi al cinema western in The Book of Boba Fett.