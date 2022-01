The Book of Boba Fett, un attore anticipa la sua comparsa nei prossimi episodi?

I primi tre episodi di The Book of Boba Fett sono già disponibili su Disney+ mentre Boba Fett (Temuera Morrison) prende il controllo dell'impero criminale di Jabba the Hutt su Tatooine con Fennec Shand (Ming-Na Wen) al suo fianco. Il meglio probabilmente deve ancora arrivare, così come il possibile ritorno di un attore del franchise.

Il primo episodio della serie conteneva scene tagliate da Star Wars: Episodio II - L'attacco dei cloni con il giovane Boba Fett, interpretato da Daniel Logan nel 2002. Con un post su Instagram, che potete vedere in calce alla notizia, Logan ha lasciato intendere che potrebbe tornare nella serie Disney+.

Un fan ha commentato: "Non ho visto questa m***a perché non hanno scelto te, il vero Boba". Logan ha risposto: “Steve, dagli una possibilità poiché non sai mai chi si farà vivo". Questa risposta potrebbe essere un indizio sul suo possibile ritorno? Lo scopriremo nei restanti prossimi quattro episodi con Morrison che ha precedentemente anticipato un finale emozionante.

In un'intervista congiunta con The Hollywood Reporter, Wen ha impedito a Morrison di rivelare troppo sul "Capitolo 7" prima del suo debutto. "Sì, è pieno di sorprese. La serie è piena di sorprese", ha detto Morrison. "Abbiamo delle belle cose in arrivo. Aspettate fino all'episodio sette, wow!". Nel frattempo potete scoprire i segreti della colonna sonora di The Book of Boba Fett nel nostro approfondimento.



Secondo voi Logan potrebbe comparire nei prossimi episodi? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti! Se non l'avete ancora fatto leggete la nostra recensione del terzo episodio di The Book of Boba Fett.