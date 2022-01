Boba Fett, avete notato il nuovo attore di Luke Skywalker nell'ultimo episodio?

L'ultimo episodio distribuito su Disney+ di The Book of Boba Fett, la nuova serie live action dello Star Wars Universe e spin-off di The Mandalorian ha incluso il cameo di un attore che nel recente passato ha fatto già parte in qualche modo della saga. Ma di chi si tratta? E soprattutto, quale ruolo ricopre?

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su The Book of Boba Fett. Ieri vi abbiamo parlato anche di un grande ritorno dalla trilogia prequel. Oggi segnaliamo un'altra presenza proveniente dal (recente) passato.



L'attore in questione è Max Lloyd-Jones, a cui è stata ritagliata una brevissima apparizione in Capitolo 5: Il ritorno del Mandaloriano. Ma non nel ruolo di Luke Skywalker, come accadde proprio in The Mandalorian.



Lloyd-Jones compare nel ruolo del Tenente Reed, insieme al Capitano Carson Teva. I due piloti avvistano il Mandaloriano Din Djarin, interpretato da Pedro Pascal, che sta testando il suo caccia stellare Naboo N-1 appena acquisito sul pianeta Tatooine.

L'attore aveva fatto il suo debutto nel franchise nel finale della seconda stagione di The Mandalorian, quando Luke Skywalker è improvvisamente apparso per cercare Grogu, affidato alle cure di Din Djarin. Tuttavia il volto di Lloyd-Jones non si è mai visto perché gli è stato sovrapposto quello di un giovane Mark Hamill tramite CGI. Ecco perché l'attore può tranquillamente interpretare un altro personaggio nello Star Wars Universe.



Scoprite la nostra recensione di Capitolo 5, il nuovo episodio di The Book of Boba Fett.