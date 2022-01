The Book of Boba Fett, un'attrice commenta il suo debutto: 'È stato pazzesco!'

Il debutto in uno dei franchise più amati di sempre è certamente un’emozione per chiunque. The Book of Boba Fett sta accogliendo tantissimi nuovi attori nel suo mondo tra cui la giovane Sophie Thatcher, protagonista della serie Showtime Yellowjackets, che ha commentato l'evento sui social.

Il terzo episodio di The Book of Boba Fett ha incluso tra gli altri un'apparizione di Stephen Root nei panni di Lortha Peel, Danny Trejo nei panni del Rancor Keeper e un cameo nascosto del personaggio di Amy Sedaris di The Mandalorian, Peli Motto.

Sophie Thatcher è comparsa nei panni di Drash, il membro principale della gang di strada che si allea con Boba Fett (Temuera Morrison). Molti fan di Yellowjackets hanno usato i social per celebrare il debutto dell’attrice in Star Wars e non sono stati gli unici, anche Thatcher ha condiviso alcune immagini su Instagram come potete vedere nel post in calce alla notizia.



"Il mio personaggio Drash è stato presentato nell'episodio di oggi di Book of Boba Fett. È pazzesco essere nell'universo di Star Wars @thebookofbobafett @starwars", ha scritto l'attrice, con i fan che l'hanno sostenuta nei commenti. Mancano solo quattro episodi alla fine di The Book of Boba Fett, forse ci sarà occasione di rivedere Thatcher in scena.



Anche Stephen King ha consigliato Yellowjackets ai suoi fan su Twitter, la serie è già stata rinnovata per una seconda stagione e sembra aver stregato il pubblico.