The Book of Boba Fett, il cacciatore di taglie conquista la copertina dell'Empire Magazine

La campagna promozionale della prossima serie Disney+ dedicata alla galassia lontana lontana sta entrando nel vivo. L’uscita di Star Wars: The Book of Boba Fett si avvicina ed il cacciatore di taglie preferito dai fan ha conquistato la copertina dell’Empire Magazine.

Come con la maggior parte delle copertine Empire, ci sarà una copertina standard per la vendita al dettaglio e una copertina esclusiva per gli abbonati, potete dare uno sguardo ad entrambe nella gallery in calce alla notizia. Il primo trailer di The Book of Boba Fett è stato molto apprezzato dai fan così come la scena che ha introdotto la serie alla fine della seconda stagione di The Mandalorian che ha visto il leggendario cacciatore di taglie e Fennec Shand tornare nelle sabbie di Tatooine per rivendicare il territorio un tempo governato da Jabba the Hutt e dal suo sindacato criminale.



Il regista della serie, Robert Rodriguez, ha detto in una recente intervista a The Nerdy Basement: "Avrei così tante cose da dirti al riguardo, ma non ho tempo. Sì, non posso dire nulla al riguardo, ho giurato di tacere. Posso dire che ci sto lavorando e posso dirti che ti lascerà a bocca aperta. Quello che hai visto arrivare nel mio episodio di The Mandalorian, non era niente. Posso parlarne quanto voglio perché so che otterrà risultati, so che otterrà risultati eccessivi".



Mentre tutti i fan si domandano se Pedro Pascal farà un cameo, Star Wars: The Book of Boba Fett debutterà su Disney+ il 29 dicembre e sarà composto da otto episodi, ciascuno della durata di circa un'ora, con una nuova puntata in uscita ogni settimana.