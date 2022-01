The Book of Boba Fett è certificato Fresh su Rotten Tomatoes!

Dopo un inizio infelice, The Book of Boba Fett si è ripreso alla grande. La nuova serie dell'Universo di Star Wars, infatti, ha conquistato tutti. La cosa si è andata a riflettere anche su Rotten Tomatoes, dove lo show ha ricevuto il certificato di Fresh, con l'86% di reazioni positive.

Boba Fett era un personaggio che aveva già un grande seguito, grazie alle sue apparizioni cinematografiche, e proprio questo apprezzamento da parte del pubblico lo ha portato in The Mandalorian. Il suo è un successo che ha stupito tutti, in quanto non si trattava di uno dei protagonisti principali, e nei primi prodotti in cui lo abbiamo visto ha avuto davvero poco screen-time. Ma l'amore del pubblico è stato ugualmente forte sin dal principio.

Il suo interprete, Temuera Morrison, ha spiegato a ComicBook le differenze tra Boba Fett e Jango, dicendo che il primo ha una sorta di "rabbia ribollente" dovuta alla perdita di suo padre avvenuta in giovane età. Un tratto che secondo molti lo rende interessante.

Il quinto episodio di The Book of Boba Fett, ha dato una svolta importante alla stagione, creando molte aspettative per il finale. Siamo infatti quasi in dirittura di arrivo, con soli due episodi rimasti. I fan ovviamente non vedono l'ora di scoprire come finirà questo viaggio, mentre continuano a lasciare recensioni entusiastiche su Rotten Tomatoes. Nulla a che vedere con i primi commenti che definivano lo show "noioso".