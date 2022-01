The Book of Boba Fett, i character poster con le new entry dell'episodio 3

Lucasfilm ha da poco diffuso sui canali social ufficiali di The Book of Boba Fett tre nuovi character poster relativi al terzo episodio dello show, dal titolo "Le strade di Mos Espa", scritto da Jon Favreau e diretto da Robert Rodriguez.

Per saperne di più sull'episodio, potete leggere la nostra recensione di Boba Fett 1x03.

Tornando ai poster, potete vedere le tre nuove immagini nel tweet in calce all'articolo, accompagnate dal messaggio "Un regalo per voi". Nel primo dei tre poster vediamo Danny Trejo, il cui cameo in The Book of Boba Fett ha esaltato tutti i fan dello show.

Nell'episodio, infatti, abbiamo assistito al tentativo dei gemelli Hutt di uccidere Boba Fett per mezzo del cacciatore di taglie wookie Black Krrsantan. A seguire, i due si recano in visita al palazzo di Boba per chiedere scusa e gli portano in dono un rancor, annunciando la loro intenzione di lasciare Tatooine. Il rancor è accompagnato dal suo padrone, interpretato proprio da Trejo.

Data la sua lunga storia di collaborazioni con Robert Rodriguez (regista e produttore esecutivo dello show), non è uno shock vederlo apparire in The Book of Boba Fett, ma a quanto pare per Temuera Morrison è stata una vera sorpresa.

Nei giorni scorsi, infatti, l'attore ha rivelato: "Non l'ho saputo fino all'ultimo minuto, finché Danny non è arrivato quel giorno per le riprese". Morrison ha raccontato che i due si erano già conosciuti molti anni fa, più precisamente nel 1998 sul set del film Sei giorni, sette notti.

Negli altri poster vediamo altri tre personaggi che hanno debuttato nel terzo episodio: nel secondo poster vediamo il commerciante Lortha Peel (interpretato da Stephen Root), mentre nel terzo sono ritratti Drash e Skad, due ragazzi appartenenti alla gang che Boba Fett ha reclutato come esercito personale, rispettivamente interpretati da Sophie Thatcher e Jordan Bolger.

Nell'attesa dei prossimi episodi settimanali dello show DisneyPlus, ecco come l'episodio 3 ha mostrato un collegamento tra Boba Fett e The Mandalorian.