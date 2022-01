The Book of Boba Fett, i nuovi character poster per le new entry nella serie Star Wars

Prima di volgere alla conclusione, il 2021 ha portato con sé il primo episodio di The Book of Boba Fett, la nuova serie ambientata nell'universo di Star Wars. Mentre il prologo di The Book of Boba Fett era già stato anticipato in una puntata di Parks & Recreation, ecco le vere novità della serie, alle quali sono stati dedicati due character poster!

Nella prima puntata di Star Wars: The Book of Boba Fett, infatti, vediamo l'ingresso di due nuovi personaggi ai quali sono stati dedicati i character poster che potete vedere nel post Instagram riportato in calce all'articolo.

Uno di questi è il maggiordomo del sindaco di Mos Espa, Mok Shaiz, che è interpretato da David Pasquesi: Boba Fett e Fennec Shand ricevono omaggi da tutti i leader più potenti di Tatooine, eccetto proprio il sindaco, il quale manda il suo maggiordomo a dare il benvenuto ai nuovi arrivati, chiedendo che siano loro a rendere omaggio a lui. Il rifiuto di Boba Fett apre uno scenario nel quale Mok Shaiz può rivelarsi uno dei rivali più temibili nei futuri episodi della serie.

L'altra new entry è Madam Garsa Fwip, una donna Twi’lek, interpretata da Jennifer Beals, che gestisce di un locale in città chiamato il Rifugio. Boba e Fennec entrano nel locale e, mentre due assistenti li avvicinano per pulire i loro elmi, il primo incontro con Madam Garsa fila liscio e la donna si congratula con il cacciatore di taglie per la sua ascesa al potere. Il Rifugio adesso è di proprietà di Boba Fett, e se il locale potrà rivelarsi un'ottima fonte di entrate, allo stesso modo Madam Garsa potrà rivelarsi una grande alleata per i protagonisti.

Sapevate che per realizzare una delle citazioni ai precedenti film Star Wars in The Book of Boba Fett sono stati utilizzate riprese originali di Star Wars: Episodio II - L'attacco dei cloni?