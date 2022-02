The Book of Boba Fett: ecco chi doppia QUEL personaggio apparso a sorpresa nella serie

Come già detto, l'episodio 6 di The Book of Boba Fett ha riservato non poche sorprese agli appassionati di Star Wars, con finale che ha finalmente introdotto uno dei personaggi più noti a tutti coloro che hanno sempre seguito con passione Star Wars: The Clone Wars. Questo personaggio necessita di un doppiatore, ma chi ha svolto questo compito?

Ovviamente, come avrete già capito, stiamo parlando del personaggio di Cad Bane, che per la prima volta in assoluto è stato introdotto nella sua versione in live-action al termine del sesto episodio di The Book of Boba Fett. Cad Bane si aggiunge così a quei personaggi animati e amati provenienti da Star Wars: The Clone Wars che sono stati tradotti anche in versione live-action. Ma chi è il doppiatore di Cad Bane?

Già in precedenza, quando si è trattato di portare nel mondo del live-action personaggi delle serie animate di Star Wars le scelte in termini di doppiaggio non sono state univoche. Per l'introduzione di Ahsoka Tano è stata scelta Rosario Dawson, mente sappiamo tutti che in The Clone Wars il personaggio era doppiato da Ashley Eckstein; in quel caso, però, le caratteristiche fisiche di Dawson erano perfette per il personaggio. Con l'introduzione di Bo-Katan sempre in The Mandalorian si è invece scelto di mantenere Katee Sackhoff nei panni del personaggio e questa stessa linea è stata mantenuta anche per Cad Bane che è doppiato ancora da Corey Burton, dopo aver interpretato il personaggio nelle serie d'animazione Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels e Star Wars: The Bad Batch.

Data la sua natura aliena, non c'è stato bisogno di ricorrere a un diverso attore più somigliante al personaggio, ma è stato possibile mantenere la stessa voce che Cad Bane aveva nelle sue varie versioni animate.

Su queste pagine potete recuperare la recensione dell'episodio 6 di The Book of Boba Fett e leggere di tutti i camei di Star Wars che sono avvenuti nel corso dell'episodio in questione.