The Book of Boba Fett: ecco chi è QUEL personaggio apparso alla fine dell'episodio 6

L'ultimo episodio di The Book of Boba Fett è stato sicuramente uno dei più sorprendenti finora per una. serie che aveva avuto qualche vistosa difficoltà iniziale nell'ingranare la marcia e soprattutto nel convincere gli appassionati di Star Wars a proseguire nella visione. Per fortuna gli ultimi episodi hanno invertito decisamente la rotta.

Nel finale del clamoroso episodio 6 di The Book of Boba Fett, tra i tantissimi camei da Star Wars, c'è stato anche il tempo per l'attesa introduzione di Cad Bane, che ha finalmente fatto il suo esordio in live-action dopo essere stato presentato come personaggio dell'universo di Star Wars nella serie animata Clone Wars.

Si tratta di un personaggio creato da George Lucas, Dave Filoni e Henry Gilroy, che viene introdotto nella serie animata del 2008 Star Wars: The Clone Wars e che ha poi fatto ritorno sempre in versione animata nella serie più recente Star Wars: The Bad Batch del 2021, sempre ad opera di Filoni. Cad Bane è uno dei più famosi cacciatori di taglie nell’epoca delle Guerre dei Cloni, da alcuni considerato come il punto di riferimento della categoria. Appartenente alla specie dei Duros, Bane acquisisce questa posizione di leader all’indomani della morte di Jango Fett per mano di Mace Windu durante la battaglia di Geonosis.

Durante le Guerre dei Cloni, Bane viene più volte ingaggiato dal Signore dei Sith, Darth Sidious. Nel primo episodio della seconda stagione di The Clone Wars. Il personaggio ha avuto anche degli scontri con Ahsoka Tano e Anakin Skywalker nel corso delle guerre, e sulle sue tracce si erano messi anche Obi-Wan Kenobi e Make Windu. Infine, in The Bad Batch scopriamo che Bane è ancora vivo durante l’era dell’Impero Galattico.

Vedremo come si evolverà il personaggio nella sua iterazione in live-action.