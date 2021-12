The Book of Boba Fett: ecco chi è il nuovo personaggio misterioso visto nei trailer

Nuovi volti sfrecciano su Tatooine ora come alleati ora come avversari del regno del crimine messo su dal cacciatore di taglie in The Book of Boba Fett. In particolare, un volto femminile ha rapito l'attenzione di tutti nell'ultimo trailer: che ruolo avrà nella serie in uscita fra pochi giorni su Disney+?

È ufficialmente quello di Sophie Thatcher il volto che si unisce al franchise di Star Wars come nuovo misterioso personaggio in questo promo, dal titolo Trono, che continua a stabilire Boba Fett (Temuera Morrison) come il nuovo boss di Tatooine, dopo il fallimento dei due film dedicati a Boba Fett. La scalata segue al vuoto di potere lasciato sia da Jabba the Hutt che da Bib Fortuna nel mondo gangsterista di The Book of Boba Fett. Il promo conferma anche il ruolo a lungo dibattuto della Thatcher nella serie, con il suo personaggio visto in sella a una speeder bike apparentemente modellata su uno scooter in stile retrò.

Deadline ha riportato per la prima volta nel novembre del 2020 che la Thatcher era entrata a far parte di The Mandalorian, sub-franchising dell'universo di Star Wars della Lucasfilm, in un ruolo non specificato. Tuttavia, all'epoca non era chiaro se la Thatcher si sarebbe unita al cast di The Mandalorian vero e proprio, o forse a quello di un suo spin-off imminente.

Più tardi nello stesso mese, The Direct ha riferito che Lucasfilm stava provinando Jordan Bolger per apparire al fianco della Thatcher in una serie spin-off di Mandalorian, di cui ancora non si conosceva il titolo. Lo stesso giorno in cui il rapporto di The Direct è stato pubblicato, The Illuminerdi affermò di essere entrato in possesso di alcune descrizioni ufficiali dei personaggi per i quali Bolger e Thatcher erano in fase di negoziazione.

Secondo The Illuminerdi, Bolger e Thatcher erano in trattative per interpretare rispettivamente i personaggi di Skad e Drash. Entrambi sono descritti come membri "fedeli" di una "ciurma di strada" che sono "disposti a mettere in discussione l'autorità", con lo Skad di Bolger specificamente descritto come "spigoloso, in forma e resistente" e la Drash di Thatcher come "cool, sicura di sé e bisognosa di raffinatezza".

Alcuni giorni fa, in un nuovo teaser di The Book of Boba Fett, sono stati avvistati membri di un'apparente gang di strada in sella alla suddetta tipologia di spider, portando alla speculazione dei fan che questi fossero davvero i personaggi di Bolger e Thatcher. Queste teorie sono state poi confermate dal nuovo promo, che vede la Thatcher al centro della scena al secondo 45, chiara come la luce del sole.

La serie in arrivo è frutto diretto della seconda stagione di The Mandalorian, che ha rivelato come il leggendario cacciatore di taglie Boba Fett è miracolosamente sopravvissuto alle fauci del Sarlacc dopo Il ritorno dello Jedi. Interpretato da Morrison, che ricoprì il ruolo Jango Fett nel 2002, Boba Fett ha trovato rapidamente un nuovo alleato nella cacciatrice Fennec Shand (Ming-Na Wen). Voi cosa vi aspettate dalla serie in arrivo il 29 dicembre? Ditecelo nei commenti!