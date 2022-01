The Book of Boba Fett, chi è Tarre Vizsla e come è legato alla Darksaber?

Nell'episodio 5 di The Book of Boba Fett, c'è stato a sorpresa un piccolo intermezzo di The Mandalorian, che ci ha messi di fronte a un personaggio: Tarre Vizla. Ma chi è? Ecco cosa sappiamo della sua storia.

In verità non sappiamo molto di lui, ma conosciamo i momenti più importanti della sua vita. Da bambino durante la Vecchia Repubblica, Tarre Vizsla era diventato il primo Mandaloriano mai introdotto nell'Ordine Jedi, dove è infine diventato un Cavaliere Jedi, creando la Darksaber che abbiamo visto in diversi prodotti di Star Wars.

Tuttavia subito dopo questo evento Tarre tornò a Mandalore per guidare il Clan Vizsla. La Darksaber divenne ovviamente un simbolo della sua autorità e del suo potere, in quanto strumento conteso anche dopo la sua dipartita. Alla fine divenne il Mand'alor, capo di tutti i Mandaloriani. Non ci sono ben chiare le circostanze e gli eventi che hanno portato a queste situazioni, ma speriamo di scoprirli presto in The Book of Boba Fett o in The Mandalorian 3.

In ogni caso la Darksaber dopo la dipartita di Tarre Vizsla fu conservata nel Tempio Jedi, finché non fu reclamata dai membri della Casa Vizsla per riunire Mandalore durante la caduta della Repubblica. In seguito, come segno della loro ammirazione, i Mandaloriani fecero costruire una statua di Tarre su Mandalore.

Adesso, con il ruolo sempre più importante rivestito proprio dalla Darksaber, ci aspettiamo di scoprire di più sulla storia di Tarre e su questo oggetto.