The Book of Boba Fett, nella colonna sonora un indizio sul villain?

Il primo episodio della serie The Book of Boba Fett, disponibile su Disney+ dal 29 dicembre, non ha svelato il cattivo dello show ma un indizio potrebbe essere contenuto nella colonna sonora dei titoli di coda.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su The Book of Boba Fett. Leggete la nostra recensione del primo episodio di The Book of Boba Fett.

L'eccellente tema musicale di Ludwig Göransson che accompagna i titoli di coda sembra contenere un riferimento melodico al tema Crimson Dawn di John Powell nel film Solo: A Star Wars Story.



E la Crimson Dawn sarebbe una grande antagonista. Sebbene il suo potere sia leggermente diminuito dai tempi di Solo, sappiamo essere ancora una forza molto attiva nella galassia e vedrebbero assolutamente il vuoto di potere creato da Fett come un'opportunità per espandere il proprio predominio. Crimson Dawn è un'organizzazione criminale fondata da Darth Maul dopo la fine delle Guerre dei Cloni.



Al momento si tratta soltanto di una suggestione ma chissà che non possano arrivare conferme negli episodi successivi.

Nel frattempo è stato svelato il cameo di Robert Rodriguez in The Book of Boba Fett. La serie conduce nuovamente gli spettatori nell'universo di Star Wars a distanza di parecchi mesi d'assenza dopo la fine della terza trilogia dell'universo creato da George Lucas negli anni '70.