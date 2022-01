The Book of Boba Fett: avete colto quel riferimento alla trilogia prequel di Star Wars?

Il quarto episodio di The Book of Boba Fett è disponibile da oggi sulla piattaforma di streaming on demand, e durante la sua riproduzione i fan più attenti avranno certamente notato un incredibile riferimento alla trilogia prequel di Star Wars.

Ad un certo punto della puntata, infatti, c'è una scena che vede protagonisti Boba Fett e Fennec Shand: ambientata in una sequenza flashback, la scena racconta di come i due ex cacciatori di taglie hanno fatto irruzione nel palazzo di Jabba the Hutt per reclamare la navicella spaziale del protagonista. Intrufolandosi nelle cucine, però, Boba e Fennec si trovano la strada sbarrata da un droide chef si rivela più letale del previsto: dopo aver notato gli intrusi, infatti, il droide chef inizia a mulinare le sue sei braccia in modo minaccioso, sfoderando i coltelli che stava usando per cucinare.

Il nemico viene neutralizzato senza problemi dai due esperti combattenti, ma i fan hanno immediatamente notato la citazione: anche senza spade laser, infatti, il droide chef stava emulando i movimenti del generale Grievous, temibile avversario di Obi-Wan Kenobi e Anakin Skywalker in Star Wars: La vendetta dei Sith.

