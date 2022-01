The Book of Boba Fett: ecco come sono 'imparentati' Boba e Jango Fett

La storia di Boba Fett affonda le sue radici nel 1978, quando lo abbiamo conosciuto nel corso dello Star Wars Holiday Special. In seguito è poi ritornato in diverse pellicole, dove ha ricoperto ruoli piccoli, ma riscuotendo un gran successo. Questo ha portato la Disney a creare una serie su di lui. Ma come è legato il personaggio a Jango Fett?

Come sappiamo il celebre cacciatore di taglie è stato allevato come un figlio da Jango. Quest'ultimo era a sua volta un sicario molto conosciuto. In verità Boba non è parte della progenie effettiva di Jango, ma ne è un clone. Ne erano stati ordinati tanti per creare un esercito su Kamino, dove egli risiedeva. Tuttavia Jango aveva deciso di tenere per sé un clone non modificato (non con crescita accelerata quindi), e questi era proprio Boba.

Tuttavia quando Boba era ormai pre-adolescente, Jango è stato ucciso da Mace Windu, che lo ha decapitato nel corso della Battaglia di Geonosis. Proprio qui il giovane ha raccolto l'elmo della testa mozzata del padre, promettendo che non sarebbe rimasto a guardare. Infatti come vedremo, in seguito a questo evento Boba proverà più volte a vendicare Jango. Dopo averne ereditato la nave, la Slave One e modificato la sua armatura in The Empire Strikes Back, Boba ha seguito la strada del padre e ne ha eguagliato la reputazione.

Vedremo adesso nella serie se ci sarà modo per Boba Fett di esplorare l'eredità lasciata da Jango.