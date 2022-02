The Book of Boba Fett, cosa accadrà nel finale e quali personaggi vedremo?

Da che non sembrava partita al suo meglio, gli ultimi due episodi di The Book of Boba Fett hanno cambiato radicalmente le cose, creando un filone unico con The Mandalorian ma riportando anche personaggi mai visti in live-action. Tutto è pronto per un epocale finale di stagione che lascerà spiazzati, dicono gli insider.

Avevamo sperato, pregato e implorato il ritorno di QUEL personaggio in The Book of Boba Fett, salvo poi chiederci se non fosse un’invasione di campo troppo ingombrante, se la sua presenza non rischiasse di rovinare The Book of Boba Fett definitivamente. Ormai il dado è tratto e non sembra affatto, soprattutto a giudicare dal gradimento del pubblico, che questa seconda metà di serie stia deludendo. Anzi, sta lasciando tutti spiazzati, soprattutto in confronto alle tante carenze della prima metà di The Book of Boba Fett. Per questo motivo però, vi avvertiamo: se non avete ancora visto le ultime puntate, seguiranno spoiler.

Il quinto episodio è stato tutto dedicato al tanto agognato ritorno di Din Djarin, tanto che in molti hanno percepito l’episodio come un revival di The Mandalorian. L’aura è cambiata e con essa il senso stesso della serie su Boba, che somiglia ora a un prodotto tutt’altro che indipendente ma piuttosto un modo per alternare i due seguaci di Mandalore in due show fra loro indissolubilmente interconnessi. In altre parole, The Mandalorian è The Book of Boba Fett, e viceversa. Vorremmo quindi dire che non sia stata una sorpresa trovare vecchi volti familiari nel sesto episodio, pronti a schierarsi sui due fronti della battaglia finale. Ma non è così: siamo rimasti letteralmente a bocca aperta, nonostante avessimo previsto molti di quei camei in The Book of Boba Fett.

Per imporre definitivamente il suo comando su Tatooine dopo il vuoto di potere lasciato da Jabba e poi da Bib Fortuna, Boba si è ripromesso di sconfiggere definitivamente il potente sindacato dei Pyke, in possesso di risorse inestimabili che gli permetterebbero di assoldare chiunque. E quel chiunque, nella sua prima apparizione in live-action, è Cad Bane, temibile cacciatore di taglie. I Pyke, dal canto loro, si recano anche da Cobb Vanth, lo sceriffo già conosciuto nella seconda stagione sul Mandaloriano. La gratitudine che lo lega a Mando però, gli impedirà di accettare la ricchissima offerta, schierandosi dal lato dei due cavalieri di Mandalore.

Il finale si preannuncia esplosivo, dicono gli insider, tanto da far rivalutare l’intera serie anche ai più scettici. Negli ultimi spezzoni del penultimo episodio rivediamo Grogu addestrato da Luke e Ahsoka, messo dal primo di fronte alla scelta se abbandonare l’addestramento Jedi e tornare dal suo padre adottivo, che avrà bisogno di tutto l’aiuto possibile contro i Pyke. Potremmo rivedere Luke Skywalker in The Book of Boba Fett, ma anche ricreata quella connessione con il tempio distrutto da Kylo Ren che ha fatto parlare di un trionfale ritorno di Han Solo. Tempo fa infatti, la nota pagina di insider BLS, rispondendo a un utente che scommetteva sul ritorno di Solo, affermò: “Non solo lui”, dando per certe fonti che volevano un suo cameo. Staremo a vedere in che vesti, se sul pianeta di Luke o in una pace impossibile con il suo storico nemico. Voi cosa pensate succederà? Ditecelo nei commenti!