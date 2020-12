The Book of Boba Fett, cosa può anticipare la scena post credit di The Mandalorian?

La notizia della settimana nell'universo Star Wars è l'l'annuncio ufficiale di The Book of Boba Fett, la nuova serie che debutterà nel dicembre 2021. Come sappiamo, la novità è stata comunicata con una scena post credit al termine del finale della stagione 2 di The Mandalorian. Proviamo a leggere tra le righe della scena in cerca di anticipazioni.

Dopo i titoli di coda della serie live-action con Pedro Pascal, abbiamo visto Boba Fett entrare con Fennec Shand nel Palazzo di Jabba, e scalzare dal trono Bib Fortuna. Questo potrebbe essere un semplice Easter Egg, o l'anticipazione di parte della trama del nuovo spin-off.

Quello che è certo è che neanche The Mandalorian ha risposto alla domanda più immediata da parte dei fan: cosa è successo a Boba Fett nella Fossa del Sarlacc? Se dopo l'Episodio VI della saga cinematografica, Il Ritorno dello Jedi, il destino del cacciatore di taglie appariva segnato, diversi libri e fumetti hanno raccontato il seguito, ma mai secondo il canone ufficiale (sono stati infatti relegati alla voce Legends).

Nella trilogia originale, inoltre, Boba Fett è un talentuoso cacciatore di taglie, ma pur sempre al servizio di Darth Vader o di Jabba. Vederlo sul trono potrebbe invece indicare un'epoca in cui è lui stesso a capo di un sottobosco criminale.

Ci sarà tempo per rispondere a questi e ad altri interrogativi. Di sicuro la lunga attesa per The Book of Boba Fett, che sarà una serie diversa da The Mandalorian, è già iniziata.