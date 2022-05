The Book of Boba Fett, Dave Filoni:'Ecco perché Mando è apparso nella serie'

La presenza di Din Djarin/Mando in The Book of Boba Fett ha entusiasmato i fan dello Star Wars Universe. Ora il regista Dave Filoni ha spiegato il motivo per il quale, in fase creativa, è stato deciso di coinvolgere il protagonista di The Mandalorian nella serie successiva con Temuera Morrison nei panni di Boba Fett.

In nuovo reportage si legge che nel documentario Disney Gallery: Star Wars: The Book of Boba Fett, su Disney+, Filoni spiega che sarebbe stato difficile raccontare la trama dello show senza Mando.



"All'inizio io e Jon [Favreau] esaminiamo tutta la stagione e Jon ha un sacco di cose che vuole realizzare e sapete, ad entrambi piace Mando, e sapevamo che sarebbe stato difficile passare un'intera stagione senza vederlo. È un amico di Boba e quindi ha senso riportarlo nella trama". Sul nostro sito trovate la recensione di The Book of Boba Fett.



The Mandalorian dovrebbe tornare con la stagione 3 alla fine del 2022, parecchio tempo per i fan ormai innamorati del personaggio così come di Grogu (in origine ribattezzato Baby Yoda). Grazie alla sua presenza in The Book of Boba Fett i creatori hanno permesso ai fan di poter vedere il loro beniamino una attesa delle sue nuove avventure di The Mandalorian.



"The Book of Boba Fett ci ha permesso di far passare un po' di tempo, di prendere una pausa" ha spiegato Filoni.

Anche Boba ha un legame con The Mandalorian, essendo comparso nello show all'inizio della seconda stagione.