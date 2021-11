The Book of Boba Fett, il design dell'armatura era destinato ai Super Stormtrooper

Sarà difficile per i fan di Star Wars pensare che l'armatura di Boba Fett possa appartenere a qualcun altro, ma a quanto pare non era previsto che fosse il cacciatore di taglie ad indossarla. Durante il DisneyPlus Day è stato diffuso un documentario speciale su The Book of Boba Fett che rivela il dietro le quinte sul design dell'armatura di Boba.

Lo scorso 12 novembre, nel DisneyPlus Day, è stato diffuso sulla piattaforma streaming un documentario speciale dal titolo Sotto l'elmo - Sulle orme di Boba Fett, nel quale viene descritto il processo creativo dietro al personaggio e allo show sul cacciatore di taglie, la cui grande popolarità tra i fan di Star Wars ha portato alla serie che debutterà su DisneyPlus il prossimo 29 dicembre.

Ma prima di proseguire, avete visto le ultime foto dal set di The Book of Boba Fett, pubblicate in esclusiva dal magazine britannico Empire?

Tornando alle rivelazioni contenute nel documentario speciale, il direttore artistico di Star Wars: Episodio V - L'Impero colpisce ancora, Joe Johnston ha confermato che il design dell'armatura che in seguito è diventata quella di Boba Fett sarebbe dovuto appartenere a un esercito di Super Stormtrooper (così li aveva battezzati George Lucas).

Dopo averne prodotto un prototipo, l'idea era quella di realizzare un centinaio di armature simili, ma il budget del film non lo permetteva. A quel punto, Lucas ha suggerito di usare il prototipo per vestire il personaggio del cacciatore di taglie. Johnston ha dunque ricolorato l'armatura bianca ed è così che è nata l'armatura di Boba Fett.

L'ideatore della serie, Jon Favreau, ha rivelato nei giorni scorsi che Boba Fett sarà diverso nella serie che debutterà a fine anno su DisneyPlus.