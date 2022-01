The Book of Boba Fett, Disney pubblica nuove foto dal quarto episodio: la guerra è vicina

Il quarto episodio di The Book of Boba Fett è stato rilasciato la scorsa settimana ed ora Disney e Lucasfilm hanno rilasciato nuove immagini con protagonisti Boba Fett e Fennec Shand mentre cercando di diventare i leader del vasto impero criminale di Jabba the Hutt su Tatooine.

"Dobbiamo prepararci per la guerra", dice Shand alla fine dell’episodio, dopo che i flashback rivelano cosa è successo a Boba Fett negli anni successivi a Star Wars: Il ritorno dello Jedi, colmando le lacune degli eventi accaduti prima del ritorno di Fett nella seconda stagione di The Mandalorian.

Potete dare un’occhiata alle foto nella nostra gallery in calce alla notizia, una delle quali ritrae il famoso elmo e l'armatura di Fett che riposano su un supporto, pronti per essere indossati ancora una volta dal famigerato cacciatore. Nei momenti conclusivi del quarto capitolo, mentre i capi delle famiglie criminali di Mos Espa lasciano il palazzo di Boba senza giurare di unirsi al cacciatore di taglie nella sua causa, Fennec e Boba decidono che avranno bisogno di un sostegno se vogliono avere una possibilità contro il Sindacato Pyke . "Capitolo 4: La tempesta incombe" si conclude con un accenno al ritorno di Din Djarin (Pedro Pascal), naturalmente, questo momento implica fortemente che il cacciatore di taglie preferito dai fan potrebbe apparire nel prossimo episodio. Se non l'avete ancora fatto leggete la nostra recensione del quarto episodio di The Book Of Boba Fett in attesa di scoprire se Mando tornerà in scena prossimamente.