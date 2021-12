The Book of Boba Fett, dov'è collocata la serie nella timeline di Star Wars?

The Book of Boba Fett ha debuttato su Disney+ con il primo episodio questa settimana, offrendo un regalo post-natalizio ai fan di Star Wars di tutto il mondo. Un'attesa che durava dal finale della seconda stagione di The Mandalorian.

Ma in quale posizione della timeline di Star Wars si colloca la serie creata da Jon Favreau e prodotta da LucasFilm?

Gli eventi dello SWU sono datati in base a quando si verificano in concomitanza con la Battaglia di Yavin, ovvero la distruzione della Morte Nera in Una nuova speranza, ufficialmente datata come 0 BBY (prima della Battaglia di Yavin).



Seguendo questo sistema The Book of Boba Fett è ambientato nell'anno 9 ABY (dopo la Battaglia di Yavin), ovvero in concomitanza con The Mandalorian e cinque anni dopo la caduta dell'Impero in Il ritorno dello Jedi (4 ABY). Per gustarvi un'anteprima dello show ecco il trailer di The Book of Boba Fett.



Nelle prossime settimane saranno distribuiti anche gli altri episodi della serie dello Star Wars Universe, dedicata all'iconico personaggio e ambientata sulle sabbie di Tatooine, con protagonisti Temuera Morrison e Ming-Na Wen e prodotta da Jon Favreau, Dave Filoni, Kathleen Kennedy, Robert Rodriguez e Colin Wilson.



Su Everyeye trovate la recensione del primo episodio di The Book of Boba Fett. Da mercoledì sarà disponibile il nuovo imperdibile episodio dello show, già molto discusso sui social dai fan del franchise creato originariamente negli anni '70 da George Lucas.