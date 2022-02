The Book of Boba Fett, dov'è stata girata la serie? Scopriamo le location

Con così tante location presenti nella serie Disney+, The Book of Boba Fett, è facile chiedersi dove si trovino tutti questi luoghi straordinari possibili da ammirare grazie allo show dello Star Wars Universe. La maggior parte di The Book of Boba Fett si svolge su Tatooine, in un porto del deserto chiamato Mos Espa.

Ma dove si trova questo luogo? Prima di rispondere alla domanda vi ricordiamo che potete leggere la nostra recensione dell'episodio 6 di The Book of Boba Fett sul nostro sito.



La risposta è... nello stesso mondo virtuale di The Mandalorian. Nel novembre 2020 la produzione ha iniziato le riprese a Los Angeles, in California, presso l'MBS Media Campus, dove il team di produzione utilizza una tecnologia di livello superiore per dar vita a questi show.



StageCraft utilizza la tecnologia degli effetti visivi composta da un maxischermo. Il palcoscenico dove si svolge questa magia virtuale si chiama The Volume e immerge i personaggi in un mondo di computer grafica. Gli effetti visivi sono prodotti in tempo reale utilizzando la cosiddetta tecnologia dei motori e uno schermo LED avvolgente per rendere i loro movimenti fluidi.



Il realismo di questi ambienti virtuali è inquietante, con immagini fotorealistiche generate al computer e implementate per far sembrare che i personaggi si trovino in posti completamente diversi quando in realtà non hanno mai lasciato Los Angeles.



Una serie davvero incredibile e che sta appassionando gli spettatori; ora i fan si chiedono cosa accadrà nel finale di The Book of Boba Fett, con protagonista Temuera Morrison.