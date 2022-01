The Book of Boba Fett, quanto durerà il secondo episodio della serie di Star Wars?

Dopo un primo debutto per buona parte dedicato ai flashback sul cacciatore di taglie, il secondo episodio di The Book of Boba Fett avrà l'onere di introdurci al gangsterismo di Tatooine e alle bande con cui Boba dovrà fare i conti per stabilire il suo nuovo impero. Con tanto da raccontare e ricapitolare, quanto durerà l'episodio di domani?

Si è assunta una qual certa responsabilità la nuova serie di Lucasfilm sul cacciatore di taglie più temibile e più famoso dell’Orlo Esterno. Avrà l’onere di rimediare ai due progetti falliti su Boba Fett pensati all’epoca per grande schermo, ristabilendo l’importanza di uno spin-off su una figura così iconica ma anche così poco approfondita nella saga originale. Una missione che questa nuova serie derivativa del sotto-universo narrativo di The Mandalorian sembra voler perseguire fin dall’inizio, con un primo episodio che ha risposto a una domanda fondamentale, sua condizione d’esistenza: come ha fatto a liberarsi, ma soprattutto, per quanto Boba Fett è rimasto nel Sarlacc? Ora fate attenzione, perché seguono spoiler sul primo episodio caricato su Disney+.

Gran parte dei suoi 37 minuti di durata, comprensivi dei titoli di coda, è stata dedicata a un gigantesco flashback che inizia a pochi istanti dall’inizio de Il Ritorno dello Jedi, quando Fett finisce inghiottito nella Fossa del Sarlacc. Mostrandoci come abbia fatto a liberarsi, come abbia perso l’armatura e come sia caduto poi vittima dei predoni Tusken. Coprendo così, almeno parzialmente, quel vuoto narrativo durato ben 37 anni: un minuto per ogni anno, fino a quando non l’abbiamo ritrovato, redivivo, nella seconda stagione di The Mandalorian. È probabile ora che questo secondo episodio continui su questa doppia timeline, ma si concentri soprattutto a introdurci a tutti i nuovi ostacoli cui Fett dovrà far fronte per imporre il suo comando dopo la morte di Jabba the Hutt prima e quella di Bib Fortuna poi, avvenuta per sua mano e di Fennec Shand.

Sono diversi infatti i nuovi personaggi misteriosi di The Book of Boba Fett che faranno a breve il loro debutto ora come nemici, ora come alleati del duo di cacciatori di taglie, prossimamente futuri kingpin di Tatooine e delle bettole di Mos Eisley. Con tanto da introdurre, possiamo aspettarci un secondo appuntamento che suoni come un grande recap, quasi uno “spiegone” – ma in senso buono – che renda edotto Fett dello stato delle cose e delle prove che lo attendono. Di cui ha già avuto un assaggio tutt’altro che piacevole nello scorso episodio.

Disney non ha reso nota una durata ufficiale per ciascuno degli episodi né un titolo, lasciando che queste informazioni si rivelino all’atto della prima visione. Tuttavia, considerato quanto è riuscito a introdurre lo scorso episodio in 37 minuti e il fatto che il range di durata ufficiale è proprio di 37-50 minuti, è probabile che il secondo episodio in arrivo domattina alle 9:00 non si discosti troppo dal precedente. Mentre gli episodi più lunghi e corposi da 50 minuti potrebbero arrivare quanto più ci si avvicinerà al finale di stagione. Domattina sapremo ogni cosa.