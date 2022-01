The Book of Boba Fett, quell'easter egg di Luke Skywalker che forse non avete notato

The Mandalorian ci ha abituato a molti easter egg e anche The Book of Boba Fett sembra non essere da meno. Il secondo episodio della serie con Temuera Morrison ne ha incluso uno direttamente da Star Wars: Episodio IV - Una nuova speranza ufficializzando l'ingresso nel frachise di due personaggi.

In Chapter 2: The Tribes of Tatooine abbiamo appreso qualche retroscena su come Boba Fett ha guadagnato il suo posto in una tribù di Tusken. Un punto cruciale in quell'ascesa ha coinvolto un treno e Boba ha finito per imbattersi in alcuni vecchi amici di Luke Skywalker che tecnicamente non abbiamo mai incontrato. Inoltre, abbiamo fatto conoscenza di due nuovi villain in The Book of Boba Fett che potrebbero dare del filo da torcere al cacciatore di taglie.



Per sconfiggere quel treno in movimento, Boba Fett si procura alcuni speeder nientemeno che dalla Stazione Tosche, la centrale elettrica in cui Luke Skywalker sperava di recarsi per alcuni convertitori di potenza. Una delle scene eliminate più famose di Star Wars: Episodio IV - Una nuova speranza ci porta in realtà alla Stazione Tosche, dove Luke ha un felice incontro con i suoi amici Camie Marstrap, il suo ragazzo Laze "Fixer" Loneozner e Biggs Darklighter, Deak e Windy.



Ovviamente, gli attori sono cambiati, l'attrice Koo Star ha interpretato Camie in Una nuova speranza; mentre in The Book of Boba Fett è stata la stuntman Mandy Kowalski ad interpretare Camie. "Fixer" è stato interpretato nel film da Anthony Forrest, l'attore Skyler Bible lo interpreta in The Book of Boba Fett. Questo easter egg è stato immediatamente notato dai fan più accaniti e ha segnato il debutto ufficiale nell'universo di Star Wars di Camie e Laze. Voi lo avevate notato? Fatecelo sapere nei commenti! E non perdetevi la nostra recensione del secondo episodio di The Book of Boba Fett.